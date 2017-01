Les recrues frappent!

Sans sept de leurs joueurs réguliers, absents pour cause de blessures diverses, les Canadiens de Montréal ont enlevé au compte de 5-3 un fiévreux affrontement aux Maple Leafs à Toronto, samedi.



Pas moins de 76 minutes de pénalité ont été distribuées dans cette rencontre où les nouveaux venus des Canadiens et les jeunes loups des Maple Leafs cherchaient visiblement à se prouver.



Le Tricolore a eu le dessus grâce au leadership de Max Pacioretty, auteur notamment de son 19e but de la saison, du premier but de la carrière de Nikita Scherbak à son premier match, sur son premier tir, ainsi que de l’apport de Michael McCarron. Le gros numéro 34 a marqué son premier but de la campagne et a jeté les gants contre Matt Martin.



Alexander Radulov, avec son 10e de la saison, et la recrue Artturi Lehkonen ont complété la marque pour les vainqueurs.

Michel Therrien devient le 35e entraîneur-chef de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à atteindre le plateau des 400 victoires. Dans la foulée, le Tricolore enregistre un 13e gain d’affilée face aux Leafs.

À VOIR : Sommaire

3e période

19:18 - Shea Weber (MTL) reçoit une pénalité pour double-échec dans le dos de Leo Komarov (TOR).

12:45 - Auston Matthews (TOR) met les Maple Leafs davantage dans le pétrin. Pénalité pour avoir utilisé sa main sur la mise en jeu.

5:40 - James van Riemsdyk (TOR) rudoie Sven Andrighetto (MTL). Supériorité numérique Canadiens.

3:51 - BUT! Canadiens 5 - Maple Leafs 3 : Quel match pour Mike McCarron! Premier but cette saison pour le gros attaquant.

0:00 - Début de la troisième période. Les Canadiens commencent l'engagement en infériorité numérique à cause de deux pénalités mineures attribuées à Shea Weber (MTL) pour double-échec et rudesse.

____________________

2e période

18:15 - BUT! Canadiens 4 - Maple Leafs 3 : James van Riemsdyk réduit l'écart en fin de période. Mauvaise couverture de Mark Barberio dans l'enclave.

12:48 - VIDÉO | Collision spectaculaire entre Carey Price (MTL) et Zach Hyman (TOR), qui est puni pour obstruction.

10:10 - VIDÉO | Branle-bas de combat! Bobby Farnham (MTL) jette les gants contre Frédérik Gauthier (TOR), Mike McCarron (MTL) contre Matt Martin (TOR)!

0:36 - BUT! Canadiens 4 - Maple Leafs 2 : Alexander Radulov marque en supériorité numérique! Deux en deux pour le CH ce soir sur l'attaque massive.

0:20 - Mitch Marner (TOR) fait trébucher Torrey Mitchell (MTL).

0:00 - Début de la deuxième période.

_____________________

1re période

19:59 - BUT! Canadiens 3 - Maple Leafs 2 : à son premier match, sur son premier tir, Nikita Scherbak marque son premier but dans la LNH! Avec moins d'une seconde à jouer à la période par-dessus le marché!

18:20 - Jake Gardiner (TOR), coupable d'accrochage sur Artturi Lehkonen (MTL), offre aux Canadiens leur première supériorité numérique.

16:01 - BUT! Canadiens 2 - Maple Leafs 2 : la deuxième pénalité de Radulov en première période coûte cher au CH. Nazem Kadri inscrit son 16e but de la saison et le départ canon du Tricolore n'est plus qu'un souvenir.

15:31 - Alexander Radulov (MTL) reçoit une pénalité mineure pour avoir accroché Morgan Rielly.

8:25 - BUT! Canadiens 2 - Maple Leafs 1 : un jeu parfait se solde par un tir de Tyler Bozak. Carey Price n'y pouvait rien sur ce tic-tac-toe. (S.N.)

7:55 - Tomas Plekanec (MTL) est chassé pour coup de bâton à l'endroit de James van Riemsdyk (TOR).

3:47 - BUT! Canadiens 2 - Maple Leafs 0 : la recrue Artturi Lehkonen participe elle aussi au départ canon des Canadiens.

0:20 - BUT! Canadiens 1 - Maple Leafs 0 : Max Pacioretty marque son 19e but de la saison!

0:00 - Début du match.