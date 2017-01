Un aveu étonnant de Therrien sur Scherbak

Michel Therrien est curieux de voir Nikita Scherbak à l’œuvre dans un contexte d’un match de la Ligue nationale.

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a hâte de constater de visu la progression du jeune attaquant de 21 ans.

Therrien avoue avoir été déçu par Scherbak au dernier camp d’entraînement.

«De ce qu’on me rapporte, il progresse bien avec les IceCaps. Il est beaucoup plus intense, il est beaucoup plus responsable avec et sans la rondelle. On va voir où il est rendu dans son développement, a-t-il indiqué après l’entraînement de vendredi, à la veille du premier match de Scherbak dans la LNH, contre les Maple Leafs à Toronto.

«J’ai hâte de voir quel genre de match il va être en mesure de disputer, après un camp d’entraînement moyen. Nous avons tous été un peu déçus, mais il s’est pris en main à St. John’s, où il allait très bien.»

En 27 matchs dans la Ligue américaine cette saison, le premier choix du CH au repêchage de 2014 a obtenu 20 points, dont 10 buts.