Matthews plongé dans une controverse

Trois emojis. C’est tout ce que ça prenait pour lancer une controverse nationale.

Auston Matthews s’est attiré les foudres de nombreux partisans des Maple Leafs pour avoir «tweeté» trois drapeaux américains après la victoire des États-Unis sur le Canada en finale du Championnat mondial de hockey junior.

������������ — Auston Matthews (@AM34) 6 janvier 2017

Ces amateurs lui reprochent d’avoir ainsi félicité la sélection nationale de son pays natal pour la conquête de l’or alors qu’il joue pour une équipe canadienne.

Matthews a ensuite reçu une pluie d’insultes, dont certaines agressives. En voici un échantillon :

@AM34 shut up you play for the leafs — AJ (@Andreajacobs_5) 6 janvier 2017

@AM34 go back to the USA then and leave Canada! — Johnny P (@Johnny_P82) 6 janvier 2017

@AM34 we don't want u no more bro — Disgusts (@Disgusts) 6 janvier 2017

@AM34 I'm selling ur jersey — Alex Graham (@alexgraham94) 6 janvier 2017

Ces internautes ont-ils réagi de façon exagérée? Qu’en pensez-vous?