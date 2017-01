Du jamais-vu en 100 ans!

L'attaquant des Predators de Nashville Colton Sissons a inscrit le premier tour du chapeau de sa carrière, jeudi soir.

Et il n'a pas fait les choses à moitié puisque son tour du chapeau est une première dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey.

Voyez ses trois buts dans la vidéo ci-dessus.

Sissons est en effet devenu le premier joueur en 100 ans à réussir un tour du chapeau avec un deuxième but dans un filet désert et un troisième contre un gardien.

Le Canadien de 23 ans n'avait marqué que deux buts en 26 matchs avant cette rencontre dont il se souviendra longtemps.

Colton Sissons is the first player in NHL history to record a hat trick with an empty-net second goal and the third scored on a goalie.