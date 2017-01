Barré-Boulet échangé à l'Armada

L'Armada de Blainville-Boisbriand mettra la main sur l'attaquant Alex Barré-Boulet des Voltigeurs de Drummondville.

C'est ce que le journaliste de TVA Sports Mikaël Lalancette a appris, vendredi matin. La transaction devrai être officialisée en avant-midi.

Le prix pour Alex Barré-Boulet et un choix de 6e tour: Devon Castonguay, Guillaume Desmarais et des choix de 1er, 2e et 4e tours. #tvasports