Le tir de Weber continue de faire des ravages

Brendan Gallagher est la plus récente victime du puissant tir de Shea Weber.

Atteint à la main (à voir dans la vidéo ci-dessus), mercredi, dans une rencontre contre les Stars de Dallas, le petit attaquant n’accompagnera pas ses coéquipiers à Toronto pour y affronter les Maple Leafs, samedi.

Et Gallagher n’est pas le seul à souffrir en raison de la vélocité du tir de son coéquipier.

La veille, le capitaine du Tricolore Max Pacioretty avait reçu un lancer de Weber sur la jambe. Il a quitté l’entraînement en douleur, ce qui n’a pas semblé l’embêter face aux Stars alors qu’il a marqué deux fois, dont le but gagnant en prolongation.

Et Pacioretty n’en était pas à sa première rencontre avec la puissance du numéro 6 du CH. Le 13 novembre dernier, face aux Blackhawks de Chicago, il avait été atteint au visage. Plus de peur que de mal cependant.

Et la liste des victimes de Weber est longue d’une vingtaine de noms. Et si l’on compte tous ceux qui ont daigné tenter de bloquer un tir du colosse des Canadiens sans avoir plus qu’une ecchymose, elle devient presque infinie.

Parmi ces victimes, notons le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, le filet allemand que Weber avait transpercé aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et une pauvre bande.

If you think Shea Weber doesn't shoot hard, you better think again. He only put a hole in the boards today... #bomb pic.twitter.com/x5OG3WjF52