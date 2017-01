«J’ai dû la prendre dans mes bras pendant 45 minutes»

On ne sait toujours pas si Ronda Rousey s’est battue pour la dernière fois avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC) ou si elle tentera de retrouver le chemin de la victoire en 2017.

Toutefois, les partisans peuvent maintenant savoir son état d’esprit à la suite de son revers face à la championne des poids coqs Amanda Nunes, le 30 décembre dernier.

Ayant effectué un retour à la compétition après une absence de 13 mois, Rousey a encaissé un deuxième revers consécutif en s’inclinant par K.-O. technique au premier round devant Nunes lors du gala UFC 207.

Le président de l'UFC, Dana White, a dévoilé au réseau ESPN, mardi, ce qu'il a vu lorsqu'il est entré dans le vestiaire de Rousey après la défaite.

«J’ai dû avoir des larmes, du sang et de la morve partout sur ma veste,» a-t-il lancé avec un juron.

«Je suis entré et je l’ai prise dans mes bras pendant 45 minutes. Je lui ai dit ‘je t’aime tellement, et peu importe ce que tu choisis de faire par la suite, je te soutiens. Tu as bâti tout ça, tout ceci n’existe pas sans toi. Tu es la meilleure décision que je n’ai jamais prise.»

White a livré des paroles réconfortantes à Rousey, qui a été rassurée par le président qu'elle est une légende de l'UFC malgré ses deux résultats les plus récents.

La mère de l’ancienne championne mondiale des poids coqs de l’Ultimate Fighting Championship AnnMaria De Mars a d’ailleurs admis qu’elle souhaite ne plus voir sa fille se battre dans l’octogone.

Au lendemain de sa défaite face à Nunes, Rousey a brisé le silence en publiant un communiqué, expliquant qu'elle devait réfléchir à son avenir.

Rousey est pressentie pour œuvrer au sein de la World Wrestling Entertainment. L’organisation de lutte professionnelle s’est dite publiquement ouverte à l’embaucher.