Vivement 2017 diront certains partisans des Canadiens de Montréal.

Il n'y a pas de doute que l'année 2016 a été fertile en rebondissements pour la troupe de Michel Therrien.

Voyez le reportage de Jean-Michel Bourque sur l’année 2016 des Canadiens, dans la vidéo ci-dessus.

Les Canadiens ont débuté 2016 sous le feu des projecteurs alors que 68,000 spectateurs se sont réunis au Gillette Stadium de Foxboro pour la Classique hivernale opposant deux rivaux de longue date. Le Tricolore a donc connu un bon départ pour la nouvelle année grâce à une victoire de 5-1 face aux Bruins de Boston.

Au début du mois de janvier, le gardien Carey Price a amorcé une longue remise en forme. Ses moindres faits et gestes ont été scrutés à la loupe par les partisans avides de connaître la date de retour au jeu du gardien étoile. Toutefois les choses ne se sont pas améliorées pour le Tricolore au cours de cette période.

Pour ajouter au marasme, la relation entre Michel Therrien et P.K. Subban s’est dégradée de plus en plus.

Quelques jours avant la date limite des transactions, Dale Weise et Tomas Fleischmann ont été échangés aux Blackhawks de Chicago, en retour de Phillip Danault et d'un choix de deuxième tour au repêchage.

Le 29 février, Devante Smith-Pelly a été échangé à son tour, en retour de Stefan Matteau. Mike Brown, lui, a été acquis par l’entremise du ballottage. Cette saison de misère prend fin le 9 avril. Le bleu-blanc-rouge termine à 11 points d'une place en séries.

Le 2 juin, Kirk Muller a été engagé à titre d'entraîneur adjoint.

À l'approche du repêchage, de plus en plus de rumeurs ont laissé croire que les Canadiens étaient prêts à se départir de P.K. Subban, mais Marc Bergevin a démenti le tout.

Lors de l'encan, le CH a jeté son dévolu sur le défenseur Mikhail Sergachev au premier tour. Deux choix de repêchage ont été envoyés aux Hawks en retour de la peste Andrew Shaw et Lars Eller, lui, a pris le chemin de Washington.

Puis le 29 juin, la terre hockey a tremblé à Montréal : la transaction envoyant P.K. Subban aux Predators en retour de Shea Weber a été l'un des sujets de discussion les plus chauds au Québec.

Bergevin continue son magasinage

Le 1er juillet, Bergevin s’est entendu avec l'un des joueurs autonomes les plus convoités en Alexander Radulov.

Le DG a aussi mis sous contrat le gardien Al Montoya pour épauler Price, complètement rétabli de sa blessure. Il a aussi ajouté de la profondeur en défense avec Zach Redmond.

Les yeux rivés sur Price

S'est amorcée ensuite la Coupe du monde à Toronto. Bien que six joueurs des Canadiens y ont participé, tous les regards ont été rivés sur Price.

Pendant ce temps, quelques nouveaux venus ont fait écarquiller les yeux au camp d'entraînement de Brossard.

Artturi Lehkonen a démontré qu'il peut évoluer dans la LNH, et Mikhail Sergachev a forcé la main du Tricolore pour débuter l'année à Montréal.

Le jeune défenseur est toutefois retourné aux Spitfires de Windsor dans le junior, après avoir seulement disputé trois parties dans la grande Ligue.

Les Canadiens ont par la suite connu un excellent départ en étant invaincus en temps réglementaire à leurs 10 premiers matchs.

Cependant, les joueurs, entraîneurs et partisans ont tous été ramenés sur terre un certain vendredi soir à Columbus.

La décision de Michel Therrien de laisser Al Montoya devant le filet, malgré 10 buts contre lui, a aussi fait réagir.

Le CH s’est remis de sa cuisante défaite, mais a dû batailler pour conserver son premier rang de la section Atlantique, concluant ce début de saison 2016 avec une fiche de 22 victoires et 15 défaites, dont six en temps supplémentaire.

Que nous réserve maintenant 2017?

Pourra-t-on faire oublier les déboires de la saison dernière?

Et peut-on même rêver à une 25e conquête?

La réponse dans 12 mois.