EN DIRECT: Canadiens - Penguins

Les Canadiens disputent leur dernier match de l’année 2016 en rendant visite aux Penguins en direct à TVA Sports. C'est 1-0 MTL en 1ère période.

1ère période

15:21 | Phillip Danault est chassé pour coup de bâton

11:08 | Le défenseur Olli Maata touche le poteau à la gauche de Carey Price

8:34 | Tomas Plekanec est chassé pour avoir envoyé la rondelle dans les gradins depuis son territoire

6:46 | Carey Price VOLE un but à Conor Sheary avec l'un des arrêts de l'année!

5:05 | Jeff Petry est chassé et les Penguins obtiennent plusieurs chances de marquer

4:07 | 1-0 MTL | Alexander Radulov met la touche finale à une superbe remise de Paul Byron et donne les devants aux Canadiens!

2:37 | Michael McCarron obtient une excellente chance de marquer, mais Marc-André Fleury ferme la porte.

0:00 | Début de la rencontre

Pour l’occasion, le gardien québécois des Penguins Marc-André Fleury est devant le filet des siens. L’autre portier de l’équipe Matt Murray s’est blessé au haut du corps lors du dernier match de la formation de la Pennsylvanie face aux Hurricanes de la Caroline.

Et le Québécois est sur une bonne séquence, lui qui affiche un dossier de 5-0-1 à ses six derniers matchs.

De son côté, le défenseur des Penguins Kristopher Letang effectue un retour au jeu après une absence de sept rencontres.

L'entraîneur-chef Michel Therrien fait confiance à Carey Price pour cette rencontre. De plus, le défenseur Shea Weber dispute le 800e match de sa carrière.

Le Tricolore dispute le quatrième match d’un voyage de sept duels à l’étranger. Après des défaites à Columbus, avant Noël, et Tampa, en prolongation, le Bleu-Blanc-Rouge a comblé un déficit en troisième période face aux Panthers de la Floride pour triompher 3-2, encore en prolongation, jeudi.

Cependant, le Tricolore doit avoir à l’œil deux des trois meilleurs pointeurs de la LNH en Sidney Crosby (42 points) et Evgeni Malkin (41 points). Crosby a amassé au moins un point à ses six derniers matchs et a trouvé le fond du filet à ses cinq derniers.

Les deux équipes possèdent des fiches similaires au classement. Les Penguins sont deuxièmes dans l’Association de l’Est grâce à 53 points (24-8-5) en 37 matchs. Les Canadiens sont quatrièmes avec 49 points (22-9-5) en 36 affrontements.