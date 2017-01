Subban pourrait être opéré

Les Predators de Nashville s'attendaient à une absence de quelques matchs seulement pour leur défenseur P.K. Subban, mais l’équipe devra rencontrer les médecins dimanche pour connaître les options disponibles pour traiter sa blessure.

Subban n'a pas joué depuis le 15 décembre dernier en raison d'une blessure au haut du corps. Selon plusieurs sources, Subban aurait une hernie discale.

Le journaliste de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman a rapporté, samedi soir, que l’arrière et la direction des Predators rencontreront le personnel médical en charge de Subban dimanche, et ainsi connaître la longueur de son absence.

Selon Friedman, le pire scénario serait une procédure chirurgicale, qui causerait Subban à manquer plusieurs mois d’activités.

PK Subban, Predators, doctors to meet tomorrow to discuss path to treat what is believed to be a herniated disc...

Options include rest and hope it improves. Worst-case scenario is surgery, which puts him out a while. Definitely no desire to see that.