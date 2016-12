Une situation «embarrassante» pour les Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona ont toujours des ennuis à attirer des amateurs à leurs matchs à domicile et dernièrement, ils n’ont pas aidé leur cause en échappant leurs cinq parties d’une séquence à la maison.

La formation de l’entraîneur-chef Dave Tippett a encaissé un revers de 6-3 aux mains des Rangers de New York, jeudi. Cette disette n’a pas du tout amélioré ses chances de qualification pour les prochaines séries éliminatoires. Avec une fiche de 11-20-5 et six défaites consécutives, l’espoir diminue de jour en jour.

«Ne pas obtenir un seul point pendant cette série de rencontres est embarrassant et inacceptable», a commenté l’attaquant Anthony Duclair aux médias.

Les joueurs dans le vestiaire sont conscients des problèmes qu’ils doivent régler. Entre autres, ils devront être plus disciplinés, eux qui ont vu les Rangers marquer quatre fois en sept avantages numériques, jeudi.

«Le leadership doit être meilleur et ça commence par moi-même, a déclaré le vétéran Martin Hanzal au quotidien The Arizona Republic. Par exemple, j’ai écopé ce soir de deux pénalités stupides et ça nous a coûté la victoire.»

Avant les affrontements de vendredi, les Coyotes se trouvaient à 12 points d’une place donnant accès à la phase d’après-saison.