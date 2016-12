Une blessure qui donne des frissons dans le dos

Une scène inquiétante a eu lieu dans le match des Marlies de Toronto face aux Devils d’Albany, dans la Ligue américaine de hockey vendredi.

Alors que Reece Scarlett a tenté d’asséner une dure mise en échec à l’endroit d’Andreas Johnson, il a chuté sur la glace dans son élan.

En tombant, son patin est venu durement percuter le visage de Viktor Loov, qui n’a pu le bloquer.

Un moment terrifiant dans la rencontre... Heureusement, Loov est (miraculeusement) revenu dans le match.

À voir ci-dessous:

Reece Scarlett tries to nail Andreas Johnsson. Johnsson, concussed vs Albany once before, dodges. Scarlett kicks Viktor Loov in the face pic.twitter.com/Fn21fJGDRD