Bourque échangé

Le défenseur Simon Bourque a été échangé de l’Océanic de Rimouski aux Sea Dogs de Saint John, vendredi.

C’est ce que rapporte le journaliste de la chaîne TVA Sports Mikaël Lalancette.

En retour de l’espoir des Canadiens de Montréal, l’Océanic obtiendrait le défenseur Vincent Martineau, des choix de premier tour en 2018 et 2020 ainsi qu'une sélection de deuxième tour en 2019. L'Océanic envoie également un choix de deuxième tour en 2018 à Saint John.

