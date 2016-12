Ovechkin n'a qu'à bien se tenir

Il y a 10 ans, un jeune Miles Wood envoyait une carte de hockey à Alexander Ovechkin pour que son idole lui laisse un autographe.

Le jeune américain avait accompagné la carte d’une note à l’intention du joueur des Capitals de Washington.

«Si tu ne signes pas la carte, je vais te mettre en échec à la première occasion quand je jouerai dans la LNH.»

Ovechkin n’a jamais signé la carte du petit Miles.

Ten years ago @MilesWood28 sent Ovechkin a hockey card to sign w/ a note: If you don't, I'll check you 1st chance I get when I make the NHL.