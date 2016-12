Beaulieu élève son jeu d'un cran

Nathan Beaulieu a été le joueur du Canadien de Montréal, en fait des deux équipes sur la patinoire, le plus sollicité lors de la rencontre du 23 décembre à Columbus.

Utilisé pendant un peu plus de 28 minutes contre les Blue Jackets, il a su élever son niveau de jeu, à sa grande satisfaction.

«Tu deviens meilleur quand tu joues davantage, a indiqué le défenseur du Tricolore après la séance d’entraînement de la formation à Tampa. C’est une opportunité qui s’offre à moi de combler la perte de Markov et aussi une belle marque de la part de l’entraîneur en chef.»

Therrien l’a d’ailleurs jumelé à Shea Weber sur la première vague en avantage numérique, mardi après-midi, sur la patinoire du Amalie Arena.

Deux maigres buts en 22 occasions

Tous les moyens sont bons pour relancer une attaque massive en mal d’inspiration, qui n’a produit aucun but à ses six dernières occasions et seulement deux à ses 22 dernières tentatives.

Ces deux buts ont été inscrits contre les Ducks d’Anaheim le 20 décembre au Centre Bell.

Par ailleurs, pas question de prendre le Lightning de Tampa Bay à la légère selon Beaulieu.

«C’est une formation redoutable, prétend-il, même si, comme chez le Canadien, plusieurs joueurs importants sont sur la touche.

«Ils ont été décimés par les blessures, mais d’autres joueurs ont su les remplacer adéquatement.»

«Sa position au classement n’est pas représentative de la puissance de cette équipe. Elle va rebondir.»

On en veut plus de Radulov

Therrien n’a pas voulu trop critiquer le rendement d’Alexander Radulov qui n’a pu exprimer son talent offensif récemment.

Même s’il est le deuxième meilleur pointeur de l’équipe avec 23 points, quatre de moins que le capitaine Max Pacioretty, l’attaquant n’a pas noirci la feuille de pointage depuis six rencontres.

Au cours de ses huit derniers matchs, il a été limité à un but et une aide.

«On doit être plus productif offensivement, a souligné Therrien. Un gars comme Radulov fait beaucoup de bonnes choses pour notre équipe.»

«Il y aura probablement des changements de trio pour le match de demain, car dans les cinq ou six derniers matchs, il n’y a pas eu beaucoup de production.

«Surtout à cinq contre cinq et en avantage numérique. Alors, nous prendrons des décisions en conséquence. Radulov est un joueur qui est doté d’un bon flair offensif. C’est sûr que les autres équipes portent une attention spéciale à des gars comme ça.»

«On en veut quand même plus de sa part en attaque...»

Depuis le festival de 10-1 remporté contre l’Avalanche du Colorado le 10 décembre, le Canadien n’a obtenu que 13 buts à ses six derniers affrontements.

Un repos profitable

Tous les joueurs du Canadien, dont Paul Byron, ont apprécié les trois jours de congé pour refaire le plein d’énergie.

«Ça nous permet d’oublier un peu le hockey et aussi de soigner des petits bobos, a dit l’ailier gauche et deuxième marqueur de sa formation avec 11 buts.

«Maintenant les célébrations sont terminées et nous avons deux matchs en deux soirs, comme avant Noël. En espérant qu’on aura de meilleurs résultats.»

«Il ne faut pas se fier aux apparences. Le Lightning est une équipe redoutable malgré l’absence de piliers dont Steven Stamkos et Ben Bishop devant le filet. Il faudra être à notre mieux.»

Sans surprise, le gardien Carey Price affrontera le Lightning mercredi soir et cédera sa place le lendemain à Al Montoya contre les Panthers de la Floride, son ancienne équipe.