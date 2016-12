«On peut battre le Canada n'importe quand»

Les sourires étaient nombreux dans le vestiaire du Canada après ce gain en lever de rideau du Mondial junior face aux grands rivaux russes.

«On ne voulait surtout pas être sur les talons dès le début du tournoi. C’est soulageant de gagner le premier match et mettre en banque une importante victoire contre la Russie», a signalé l’un des meneurs de jeu avec ses trois points, Matthew Barzal.

Son complice en supériorité numérique, Dylan Strome, a aussi affiché un sourire qu’il a très peu arboré en Finlande il y a un an.

«C’était vraiment un bon départ. Nous étions prêts à commencer ce tournoi, parce que nous étions partout sur la glace», a affirmé le capitaine.

«C’est la façon idéale de commencer un tournoi, a pour sa part applaudi l’entraîneur-chef Dominique Ducharme. Nous étions sur la bonne longueur d’onde, très concentrés, énergiques et forts en possession et poursuite de rondelle. Nous avons bien joué collectivement.»

Ses hommes ont non seulement dominé la colonne de pointage, mais aussi celle des tirs au but, des chances de marquer et de l’efficacité aux cercles de mise en jeu. Ils ont aussi gagné la bataille des unités spéciales.

Regard différent de Sergachev

Mikhail Sergachev a vu le déroulement du match d’un autre œil que les Canadiens. Même si ceux-ci ont limité sa formation à 17 tirs au total, dont quatre au second vingt, il croit que la Russie a montré sa dominance.

«Le Canada a une équipe rapide, mais elle a faibli en deuxième et troisième périodes. Je crois qu’on peut le battre n’importe quand.»

L’espoir du Tricolore devait sûrement penser à la troisième période où ses coéquipiers ont connu leurs meilleurs moments en marquant deux buts en décochant huit tirs.

En début de rencontre, il s’est d’ailleurs dit surpris de la vitesse du jeu.

«Je me croyais dans la LNH, a badiné celui qui compte trois matchs dans la ligue nationale. Nous nous sommes ajustés à la vitesse par la suite.»

Juulsen sonné

En fin de deuxième période, Denis Guryanov s’est permis de faire une petite frayeur à l’entraîneur canadien, Dominique Ducharme, quand il a solidement «étampé» le défenseur Noah Juulsen dans la rampe en territoire neutre.

L’espoir du CH a mis plusieurs secondes à se relever avant de retraiter vers le banc des siens. Celui-ci est toutefois revenu au jeu en troisième avec un temps de jeu frôlant les six minutes.

Plus de peur que de mal pour le choix de première ronde du Tricolore.