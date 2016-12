Match des étoiles : Carey Price toujours en tête

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price demeure au sommet de la section Atlantique dans le cadre du scrutin visant à déterminer les capitaines des équipes qui participeront au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.

Dans la Centrale, le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban est encore en tête, tout comme l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid dans la Pacifique et le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, dans la Métropolitaine.

Les plus proches poursuivants de Price au sein de son groupe sont Jaromir Jagr, des Panthers de la Floride, et son coéquipier du Tricolore Shea Weber. Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, et Jack Eichel, des Sabres de Buffalo, complètent le quintette de tête.

Le public peut se prononcer d’ici lundi soir. La classique aura lieu le 29 janvier à Los Angeles.