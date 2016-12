Galchenyuk et Desharnais patinent!

C'est la bonne nouvelle du temps des Fêtes pour les Canadiens de Montréal : Alex Galchenyuk et David Desharnais ont patiné à l'entraînement, mardi.

Les noms des deux joueurs de centre, chacun touché à un genou, sont sur la liste des blessés.

L'absence de Galchenyuk se fait particulièrement sentir à l'attaque chez le Tricolore. «Chucky» était le meilleur élément offensif du club, avec 23 points en 25 matchs, avant d'être forcé au repos.

Desharnais fonctionnait au ralenti avant de s'absenter. Le Québécois a inscrit trois buts et six aides en 25 parties.

Markov reste à la maison

Par ailleurs, comme il est le cas pour Galchenyuk et Desharnais, Andrei Markov n’a pas accompagné les Canadiens en Floride. Il ne sera donc pas en uniforme mercredi et jeudi contre le Lightning de Tampa Bay et les Panthers. Il ratera aussi le match face aux Penguins, à Pittsburgh, samedi.

Le défenseur souffre d’une blessure au bas du corps subie lors de la victoire de 2-1 du Tricolore contre les Capitals à Washington, le 17 décembre dernier.

La dernière absence de Markov sur blessure remontait au 16 mars 2012. Cela représente une séquence de 333 matchs sur les 335 qu’a disputés le Tricolore depuis cette journée. Le défenseur russe de 38 ans a récolté 19 points en 31 parties en 2016-2017 jusqu’à maintenant.

Le Québécois Phillip Danault a conservé sa place sur le premier trio à l'entraînement, entre Max Pacioretty et Brendan Gallagher.

Trios du CH:

Pacioretty-Danault-Gallagher

Byron-Mitchell-Radulov

Lekhonen-Plekanec-Flynn

Carr-McCarron- Terry — Andrée-Anne Barbeau (@AABarbeau) 27 décembre 2016

Absent mardi, l'attaquant Andrew Shaw soigne toujours les symptômes d'une commotion cérébrale.

Price contre le Lightning

Par ailleurs, l’entraîneur-chef Michel Therrien a dévoilé ses intentions quant à ses gardiens de but puisque la formation disputera deux matchs de suite mercredi et jeudi.

Carey Price sera devant le filet face au Lightning, alors qu’Al Montoya aura la tâche de freiner les Panthers.

Le Tricolore terminera sa semaine à Pittsburgh, samedi, à la veille du jour de l’an.

À voir dans la vidéo ci-dessus : analyse de l'efficacité du tandem composé de Galchenyuk et d'Alexander Radulov à l'attaque.