Bergevin voulait aider Kassian

Marc Bergevin n’a pas échangé Zack Kassian simplement pour se débarrasser d’une patate chaude.

Le directeur général des Canadiens de Montréal a plutôt rendu service à l’attaquant – probablement intentionnellement.

Des déclarations de Peter Chiarelli, lundi à Postmedia Network, ont révélé les dessous de la transaction qui a envoyé Kassian chez les Oilers il y a un an, avant même qu’il n’ait porté les couleurs du CH.

«Marc Bergevin était très clair avec nous dans le temps de Noël l’an dernier, s’est souvenu Chiarelli. Il voulait aider ce jeune, mais ne croyait pas pouvoir y arriver à Montréal. Et j’étais d’accord avec lui.

«Nous avions parlé à Zack. Nous avions parlé à son agent. Nous avions parlé à certains médecins qui s’étaient occupés de lui. Nous devions penser au côté pratique, considérer le risque. Après réflexion, nous avons accepté d’essayer.»

Le risque a payé, autant pour les Oilers que Kassian. Un an plus tard, Kassian est propre. Le spectre de l’intoxication a disparu depuis la fin de la suspension de l’Ontarien pour avoir contrevenu à la politique sur les substances interdites de la LNH.

L’ailier de 25 ans n’a que neuf points en 33 rencontres cette saison, mais Chiarelli ne tarit pas d’éloges à son endroit à l’occasion de l’anniversaire de son arrivée en Alberta.

«Il est dans une forme fantastique. Il s’est calmé. À un moment ou à un autre, il se mettra à marquer. Il s’est intégré à l’équipe, la ville l’encourage», se réjouit Chiarelli, qui refuse cependant de crier victoire dans le cas de son joueur.

«Chaque jour est un petit pas en avant. Nous espérons qu’il remettra complètement sa vie sur les rails, qu’il connaîtra du succès. C’est une chance pour nous d’être tombés sur lui quand il savait que c’était sa dernière chance. Peut-être a-t-il eu une épiphanie.»

Les Oilers ont trouvé un rôle important à l’ancien choix de premier tour des Sabres de Buffalo au repêchage de 2009.

«Un des mandats que j’avais à mon arrivée ici, c’était de grossir l’équipe, a expliqué Chiarelli. C’est difficile de trouver des joueurs qui peuvent jouer dans cette section, contre les Sharks de San Jose, les Ducks d’Anaheim et les Kings de Los Angeles.

«Kassian était un des joueurs dont nous avions besoin à l’époque, une bougie d'allumage – avec des problèmes de consommation.»

Et nous voilà, un an plus tard. Kassian a décroché une entente d’un an et 1,5 million $ avec les Oilers. Pourra-t-il continuer sa carrière dans le giron d’une équipe dont le futur est radieux?

À voir dans la vidéo ci-dessus : un but de Kassian.