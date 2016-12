Le Canada démarre en lion

L’attaquant Dylan Strome a réalisé un doublé et le Canada a vaincu la Russie au compte de 5-3, lundi soir, dans un match du tour préliminaire du Championnat mondial de hockey junior, présenté à Toronto.

À VOIR:

Jost soulève la foule

La réponse de Sergachev

Un but tout québécois

Juulsen victime d'un coup vicieux

Les favoris locaux ont pris l’avance en début de rencontre grâce à Tyson Jost, qui a marqué à l’aide d’un tir du revers précis après un jeu orchestré par Philippe Myers.

L’espoir du Canadien de Montréal Mikhail Sergachev a créé l’égalité d’un lancer des poignets vif à mi-chemin en première.

Strome a redonné l’avantage aux siens en période médiane, capitalisant lors d’un avantage numérique. Le choix de premier tour des Sénateurs d’Ottawa en 2015 Thomas Chabot a fourni une aide sur la séquence.

Le Québécois Nicolas Roy a ensuite creusé l’écart à 3-1 en fin de deuxième période.

Mathew Barzal a porté un dur coup aux Russes au dernier tiers lors d’une attaque massive.

Kirill Kaprizov a toutefois répliqué quelques minutes plus tard, avant de voir Strome réussir son deuxième filet de la soirée.

Les représentants de l’unifolié seront de retour en action mardi contre la Slovaquie. Les Russes affronteront quant à eux la Lettonie.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



TROISIÈME PÉRIODE

10:36 - BUT - Yegor Rykov (RUS) prend un tir qui passe sous le bras du gardien Carter Hart, la Russie réduit l'écart à 5-3

9:06 - BUT - En avantage numérique, Strome s'inscrit de nouveau au tableau et le Canada mène maintenant 5-2

8:59 - Kaprizov (RUS) est puni pour rudesse

5:12 - BUT - Kirill Kaprizov (RUS) touche la cible et la Russie réduit l'écart à 4-2

3:54 - Jost (CAN) est puni pour avoir fait trébucher

3:03 - BUT - Barzal reçoit la rondelle de Dubois et ne rate pas sa chance, en avantage numérique. 4-1 Canada!

2:47 - Le Russe Sergei Zborovski est puni pour avoir fait trébucher

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

18:35 - L’espoir des Canadiens Noah Juulsen est frappé par-derrière par Denis Guryanov, qui est puni

17:08 - BUT - Trois Québécois, Pierre-Luc Dubois, Julien Gauthier et Nicolas Roy unissent leurs forces pour le troisième but du Canada, inscrit par Roy

13:15 - BUT - Posté sur l'aile droite, le capitaine du Canada, Dylan Strome, reçoit le disque de Matt Barzal et bat le gardien Ilya Samsonov à l'aide d'un tir sur réception, c'est 2-1 (avantage numérique)!

12:06 - Sergachev (RUS) est puni pour avoir accroché

7:08 - Thomas Chabot (CAN) est puni pour coup de bâton

6:05 - Le Russe Yakov Trenin est puni pour bâton élevé

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

17:45 - Le Russe Kirill Belyayev est puni pour bâton élevé

12:07 - Le Canadien Anthony Cirelli est puni pour avoir fait trébucher un rival

9:47 - BUT - L'espoir des Canadiens Mikhail Sergachev permet aux Russes de créer l'égalité 1-1 avec un bon tir des poignents!

3:11 - BUT - Après avoir reçu une superbe passe de Philippe Myers, Tyson Jost donne les devants au Canada grâce à une feinte spectaculaire

0:00 - Début de la première période