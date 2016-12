Acte manqué entre Puljujarvi et la KHL?

L’AKBars de Kazan, club de la Ligue continentale de hockey (KHL), aurait tenté de faire signer un contrat à nul autre que Jesse Puljujarvi dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté le reporter Aivis Kalnins.

La tentative aurait échoué parce que le Torpedo de Nijni Novgorod demandait trop à l’AKBars en retour des droits sur l’attaquant finlandais.

AkBars Kazan attempted to sign Jesse Puljujarvi last night. Torpedo who own his rights asked too much in a trade, so it didn't work out.