Subban gâte les enfants de Montréal et Nashville

P.K. Subban a toujours été généreux avec les enfants et il n’a pas fait exception cette année en gâtant les tout-petits de Montréal et Nashville.

L’arrière de 27 ans a notamment organisé une fête pour des enfants malades de Montréal en les invitant par vidéo à réaliser des cartes de souhaits pour d’autres enfants malades à Nashville.

Ces derniers ont reçu les cartes cette semaine, alors que le défenseur les a amenés en promenade en calèche.

Voyez les explications de Jannie Potvin dans l’extrait ci-dessus.

Here we go again with The Subban Sleigh! Happy Holidays! @rjosi90 @DierksBentley @PredsNHL @HopitalChildren @VUMCchildren #PinItForward pic.twitter.com/P1bklTTBkl