Conor McGregor promet de «briser le visage» de Mayweather si jamais les deux hommes se retrouvent sur le même ring un jour.

L’Irlandais a envoyé ce tweet incendiaire samedi ravivant la haine entre les deux hommes.

I am going to break his face pic.twitter.com/sI5jxpVGQN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 24, 2016

McGregor et Mayweather ne s’aiment clairement pas s’envoyant tout à tour des insultes via les médias sociaux ces derniers mois.

Les rumeurs d’un combat entre les deux champions UFC et WBC se font de plus en plus persistantes.

Plus tôt en décembre, McGregor a obtenu sa licence de boxe dans l’État de la Californie et il dit attendre après le clan Mayweather.