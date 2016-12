La défaite avant le voyage des Fêtes

Le Canadien de Montréal a offert une résistance des plus honnêtes, mais ça n’a pas été assez pour freiner l’une des équipes de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le Wild du Minnesota.

Le Wild a signé un neuvième gain d’affilée en triomphant du CH au compte de 4-2, jeudi au Centre Bell.

Sur papier, on croyait encore une fois à un duel inégal. On disait la même chose pour la visite du Tricolore face aux Capitals à Washington et lors du dernier match contre les Ducks à Montréal. Mais les deux dernières fois, les «Glorieux» avaient trouvé une façon de l’emporter grâce à du jeu défensif très solide. Cette fois, l’équipe de Bruce Boudreau a eu le dessus.

Sans Emelin

Le Wild jouait sans Zach Parise, qui a déclaré forfait quelques heures avant la rencontre puisqu’il était malade. Dans le camp adverse, l’infirmerie débordait pas mal plus. Déjà privé d’Andreï Markov et de Greg Pateryn à la ligne bleue, Michel Therrien a rayé le nom d’Alexeï Emelin.

Plus tôt dans la journée, le Russe a assisté à la naissance de son troisième enfant, une troisième fille. À l’attaque, le Canadien se débrouillait encore une fois sans Alex Galchenyuk, Andrew Shaw et David Desharnais.

Dans un tel contexte, le Tricolore n’a pas à rougir de sa prestation.

«Nous avons joué un très bon 50 minutes, a noté le centre Phillip Danault. Nous n’étions pas là pour les 10 premières minutes. C’était un bel effort. Nous ne voulons pas nous servir des blessés comme une excuse, mais ça devient parfois plus difficile.»

Un duel entre le Wild et le CH symbolisait une confrontation entre deux des plus sérieux aspirants au trophée Vézina, Devan Dubnyk et Carey Price.

Le géant Dubnyk a connu une meilleure soirée que Price. Il a bloqué 32 des 34 tirs des locaux pour enregistrer sa 17e victoire et une huitième d’affilée.

À l’autre bout de la patinoire, Price n’était pas au sommet de son art. Le numéro 31 a cafouillé sur le premier but du Wild, celui de Jordan Schroeder. Il a aussi paru hésitant sur le but gagnant d’Eric Staal, marqué en infériorité numérique en troisième période.

Jared Spurgeon a marqué l’autre but du Wild contre Price. Jason Zucker a complété la marque dans un filet désert.

Max Pacioretty et Artturi Lehkonen ont répliqué pour le Canadien. Pacioretty a inscrit son 14e but de la saison, mais un premier en désavantage numérique. Auteur d’une passe sur le but du capitaine, Danault a été l’un des bons attaquants de l’équipe, autant offensivement que dans des missions défensives.

En supériorité numérique, le Canadien a frappé un mur en étant blanchi en quatre occasions.

Beaulieu à la hausse

Pour un deuxième match de suite, ­Nathan Beaulieu a reçu un mandat important. Après un match aux côtés de Jeff Petry, il s’est retrouvé à la gauche de Shea Weber, en remplacement d’Emelin. Il a répondu à l’appel en jouant encore une fois une très bonne rencontre.

Mark Barberio, utilisé en compagnie de Petry, a aussi fait du bon boulot. En l’absence de Markov et d’Emelin, Jean-Jacques Daigneault a misé principalement sur quatre défenseurs. Joel Hanley, rappelé de St. John’s, et Zach Redmond ont vu très peu d’action.

En bref

Le CH (21-8-4) a pris l’avion immédiatement après la rencontre pour y jouer un dernier match avant Noël contre les puissants Blue Jackets de Columbus.

Al Montoya aura l’occasion de chasser ses démons de la défaite de 10-0 à Columbus puisqu’il obtiendra le départ.