Cinq échanges possibles

À l’occasion du temps des fêtes, les transactions sont interdites dans la Ligue nationale de hockey. Voici toutefois cinq changements possibles qui pourraient se concrétiser une fois que les directeurs généraux se remettront au travail.

C’est depuis lundi que le gel des activités sur le marché des transactions est en vigueur. Même s’ils en avaient l’occasion, les dirigeants sont demeurés plutôt tranquilles avant cette date.

À 10 semaines de la date limite des transactions, les directeurs généraux nous ont habitués à compléter leur magasinage tôt dans la nouvelle année. Alors, voici ce qui pourrait se produire au début de 2017.

Ryan Miller à Dallas

Nous savons tous que les Stars ont besoin d’acquérir un bon gardien de but. Certaines rumeurs envoient Marc-André Fleury ou Ben Bishop au Texas, mais Miller serait également une bonne option.

Ce ne serait pas la première fois qu’il ferait partie d’une grosse transaction en milieu de saison et la dernière fois les choses se sont bien déroulées pour lui.

Les astres devront toutefois s’aligner pour que cette situation se concrétise.

Miller devrait accepter de retirer une clause de non-échange à son contrat qui lui permet d’être transféré à seulement cinq équipes choisies préalablement. À voir comment les choses se déroulent à Vancouver cette année, ce n’est pas impossible.

Les Canucks doivent également réaliser qu’ils sont mieux de reconstruire leur noyau et de lancer la serviette sur la saison en cours.

Les Stars doivent cependant devenir des prétendants sérieux au titre. Présentement, malgré le talent, ce ne semble pas le cas. Un bon gardien pourrait toutefois changer considérablement l’image de cette équipe.

Miller ne connait pas une saison incroyable, mais il améliorait tout de même la situation devant le filet à Dallas.

Des choix au repêchage et des espoirs seraient une offre intéressante pour les Canucks qui doivent penser au futur.

Alexandre Burrows à Chicago

C’est difficile d’imaginer Burrows avec un uniforme des Blackhawks. C’est lui qui avait marqué les deux buts dans la victoire de 2-1 de Vancouver en prolongation lors du septième match de la série de premier tour face à Chicago en 2011. Les partisans des Blackhawks ont appris à le détester.

Toutefois, c’est pour cette raison que cet échange est logique. Burrows est un joueur détestable lorsqu’il évolue avec une formation rivale, mais un athlète que tu apprécies lorsqu’il porte ton uniforme.

Sans aucun doute, Burrows adorerait son rôle, en plus d’obtenir une chance de soulever la coupe Stanley.

La situation salariale à Chicago est assez serrée, mais rien n’est impossible.

Les Penguins devraient échanger leur choix de premier tour aux Golden Knights

Imaginons que les Penguins décident de ne pas échanger le gardien Marc-André Fleury avant le repêchage d’expansion. Cela signifierait que Matt Murray serait disponible et il s’agirait d’une opportunité en or pour les Golden Knights.

Les chances sont très minces de voir Pittsburgh agir ainsi. Les Penguins pourraient donc échanger leur choix de premier tour en retour de considérations futures. L’une de ces considérations serait de ne pas sélectionner Murray lors du repêchage.

Vegas obtient un choix de premier tour et Pittsburgh conserve ses deux gardiens. Logique!

S’ils ne parviennent pas à se débarrasser de Fleury en raison de sa clause de non-échange, les Penguins devront donc tenter de se départir de Murray pour éviter de le perdre en n’obtenant rien en retour.

Le Québécois pourrait toutefois accepter d’abandonner cette clause et de se joindre à une équipe dans le besoin.

Shane Doan au Minnesota

Cette saison, le Wild semble être un aspirant sérieux à la Coupe Stanley. Son gardien Devan Dubnyk connaît une saison incroyable, son entraîneur Bruce Boudreau a la situation bien en contrôle et les jeunes de l’organisation contribuent aux succès.

L’ajout d’un vétéran à ce groupe plutôt jeune pourrait être l’ingrédient manquant pour un long parcours en séries éliminatoires.

Il faut néanmoins se demander si Doan peut encore aider une équipe. À 40 ans, il a marqué trois buts en 33 matchs cette saison. On ne parle donc pas d’un joueur d’impact pouvant évoluer sur le premier trio.

Par contre, Doan est sans aucun doute un excellent leader qui est prêt à tout laisser sur la patinoire pour gagner. Les directeurs généraux adorent ce genre de joueur disponible à la date limite des transactions.

Le numéro 19 possède également une clause de non-échange et n’a jamais démontré d’intérêt à quitter l’Arizona. Il pourrait cependant être intéressé à remporter une première Coupe Stanley avant de prendre sa retraite.

Le capitaine des Coyotes pourrait également faire ses adieux aux partisans, car le Wild conclura son calendrier régulier avec une visite en Arizona. Il s’agirait d’une belle occasion pour souligner la carrière d’un des plus grands joueurs de l’organisation.

Jaromir Jagr à Los Angeles

Les Panthers sont toujours dans la course pour une place en séries éliminatoires, mais advenant que ce ne soit plus le cas dans quelques semaines, la situation serait parfaite pour échanger Jagr et son contrat qui expire à la fin de la saison.

Pourquoi les Kings? Jagr est un joueur qui se plairait à Los Angeles et l’équipe aurait besoin d’un peu d’aide sur le plan offensif. Dean Lombardi n’a jamais eu peur d’effectuer des transactions en milieu de saison et il a remporté deux fois la Coupe Stanley.

Los Angeles n’est toutefois pas la meilleure destination pour le deuxième meilleur pointeur de tous les temps. C’est sans aucun doute Pittsburgh avec l’équipe où il a amorcé sa carrière. Il pourrait tenter d’ajouter une troisième bague de la Coupe Stanley à sa collection, une première en un quart de siècle.

Malheureusement, les Penguins n’ont vraiment pas d’espace sur leur masse salariale pour ajouter le vétéran. Il devrait donc prendre la direction de Los Angeles et espérer une finale face à Pittsburgh!