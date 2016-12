Vague d’amour pour Therrien

Quand le Canadien de Montréal perd deux matchs d’affilée, les tribunes téléphoniques s’enflamment. Une portion de fidèles du Canadien réclame la tête de Michel Therrien.

Mais quand l’équipe gagne, et cette équipe gagne vraiment plus souvent qu’elle perd ses matchs avec un dossier de 21-7-4, les mêmes partisans louangent les Carey Price, Shea Weber, Jeff Petry, Alexander Radulov, Alex Galchenyuk, Max Pacioretty, Paul Byron ou autres joueurs de l’équipe.

Le nom de Therrien, le chef d’orchestre, passe plus sous le silence.

«C’est hallucinant tout ce qu’il doit endurer, a raconté Nathan Beaulieu quelques minutes après la victoire de 5-1 contre les Ducks d’Anaheim, mardi au Centre Bell. C’est fou de constater qu’il reçoit aussi peu de crédit pour son travail. Il est un entraîneur tellement intelligent. Il n’a pas peur de mélanger ses trios ou ses duos à la ligne bleue pour trouver les bonnes solutions. Dans le vestiaire, nous lui faisons pleinement confiance.»

«Je pense qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs de la LNH, a renchéri Byron. C’est un emploi difficile, surtout dans une ville comme Montréal. Il a une tonne de pression sur les épaules. Mais son plan de match est toujours bien construit, il nous donne toujours une chance de gagner. C’est agréable de jouer dans ce système puisque nous misons sur la rapidité.»

Bon à l’intérieur du système

Petry et Weber ont ajouté leur voix à celles de Beaulieu et de Byron pour envoyer des fleurs à Therrien et à ses adjoints.

«Il est temps de parler d’eux, a affirmé Petry. Quand nous dévions de notre système, nous devenons une équipe vulnérable. Si nous perdons deux ou trois matchs d’affilée, il ne faut pas faire l’erreur de blâmer notre entraîneur. Quand nous respectons notre identité, nous formons une très bonne équipe. Michel fait tout un travail cette saison. Nous maintenons un très bon rythme malgré des blessés importants. C’est une preuve que notre système fonctionne.»

«Les entraîneurs préparent bien l’équipe et nous jouons du bon hockey à l’intérieur de notre système, a ajouté Weber. Nous croyons à notre plan de match. J’ai beaucoup de respect pour le travail de nos entraîneurs, ils passent plusieurs heures à analyser des vidéos.»

Braver la tempête

À sa cinquième saison d’un deuxième séjour comme entraîneur en chef de l’équipe, Therrien connaît parfaitement l’environnement dans lequel il doit composer. Il sait qu’il y avait de la pression sur ses épaules en début de saison après la chute vertigineuse de l’an dernier.

Therrien garde les pieds sur terre quand on lui rappelle qu’il ne reçoit pas toujours le crédit qu’il mérite pour les succès de son équipe cette année. Il préfère même retourner les compliments à ses joueurs.

«Moi, je reste dans ma préparation, a-t-il répliqué. Je ne vois pas ça de cette façon. Je veux m’assurer de bien préparer mon équipe et que nous jouons du bon hockey. Le groupe de meneurs facilite la tâche de tout le personnel, pas juste moi. Les gars connaissent leurs responsabilités. Mes adjoints font aussi tout un boulot. Nous livrons les messages, mais les gars doivent les écouter et ils le font.»

Groupe uni

Depuis le fameux regard de Carey Price vendredi dernier face aux Sharks, le CH a rebondi avec deux victoires contre deux bonnes formations, les Capitals et les Ducks. Pourtant, après le passage des Sharks au Centre Bell, un vent de panique soufflait sur la ville.

«Il ne faut pas écouter les bruits à l’extérieur de ce vestiaire, a affirmé Pacioretty. Nous savons que nous avons une bonne équipe. Nous sommes dirigés de la bonne façon. Nous avons tous acheté le système de Michel.»

«J’ai appris une chose rapidement depuis que je joue dans cette ville: tu ne peux pas écouter tout ce qu’il se raconte au sujet de l’équipe, a ajouté Gallagher. Tu dois toujours avoir un pas de recul. Il y a des chiffres qui ne mentent pas. Nous jouons pour notre entraîneur et nous formons un groupe très uni.»