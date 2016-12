Markov encore sur la touche

Le défenseur Andreï Markov restera à l’infirmerie pour un deuxième match d’affilée, jeudi.

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Michel Therrien, a confirmé l’absence de son vétéran face au Wild du Minnesota. Et on risque fort de ne pas le revoir d’ici Noël.

«C’est toujours une évaluation au jour le jour pour Markov, a-t-il dit mercredi. Honnêtement, je serais surpris de le voir à Columbus. Nous voulons le revoir quand il sera à 100%.»

Markov a été blessé au bas du corps lors de la victoire de 2-1 du Canadien contre les Capitals à Washington, samedi.

Gagnant à ses deux derniers départs, le gardien Carey Price aura la mission de freiner le Wild, l’une des équipes de l’heure dans la Ligue nationale avec huit victoires d’affilée.

Avec deux matchs en deux soirs contre le Wild et les Blue Jackets à Columbus, le CH devrait logiquement se tourner vers Al Montoya pour la deuxième rencontre. Contrairement à la dernière série de deux parties en autant de jours, Therrien a refusé de dévoiler l’identité de ses gardiens à l’avance.

«Vous savez quoi? Nous apprenons de nos erreurs, a-t-il mentionné. Nous avons un plan, mais je n’ai pas à le dévoiler. Normalement, nous divisons les deux matchs en deux soirs. C’est en quelque sorte encore le plan.»

Aucune crainte

Un match à Columbus, c’est aussi le souvenir d’une défaite de 10-0 pour Montoya et le CH. Therrien dit toutefois que cette dégelée du 4 novembre n’influencera pas sa décision.

«Non, je n’ai pas peur de renvoyer Montoya à Columbus, a-t-il précisé. Ça fait tellement longtemps, nous avons passé à autre chose. Nous avons bien répondu depuis cette rencontre. Nous nous sommes relevés de ce match.»

Montoya, qui était l’un des 10 joueurs sur la glace pour un entraînement optionnel au lendemain de la victoire contre les Ducks d’Anaheim, ne craint pas de renouer avec les Jackets.

«En tant que gardien, que compétiteur, tu veux simplement jouer le plus de rencontres possible, a-t-il répliqué. Peu importe la partie, tu le prends. Je sens que mon jeu revient. On a deux matchs qui s’en viennent et il arrivera ce qui arrivera. J’ai hâte au prochain défi.»

Depuis les 10 coups de canon au Nationwide Arena de Columbus, Montoya a perdu ses trois derniers départs contre les Blackhawks de Chicago, les Hurricanes de la Caroline et les Blues de St. Louis. Les trois fois, le CH se retrouvait en territoire hostile.

«Non, ce n’est pas plus difficile à l’extérieur de Montréal, a dit Montoya. Quand j’étais en Floride, on n’avait pas de grosses foules, donc c’était bien d’aller à l’étranger! Une équipe se fie peut-être plus à son gardien à l’étranger, il doit être bon, mais c’est correct.»